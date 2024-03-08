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Религия 08.03.2024 10:00

Алиев обвинил Францию в открытой политике исламофобии и дискриминации мусульман

Франция открыто проводит политику давления на мусульман и их дискриминации, организует различные исламофобские кампании, говорится в послании президента Ильхама Алиева участникам проходящей в Баку международной конференции на тему "Защита разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году".

"Франция, наряду со своей традиционной политикой неоколониализма, открыто проводит политику давления на мусульман и их дискриминации, организует различные исламофобские кампании", - отметил глава государства в своем послании.

Алиев указал на то, что Франция, под прикрытием "светскости" принимает законодательные акты и политические решения, направленные исключительно на ограничение прав и свобод мусульман.

"В этой стране мечети, мусульманские культурные центры и кладбища подвергаются различным формам осквернений, притесняются граждане-мусульмане", - отмечается в послании президента.

Алиев также отметил, что тенденции исламофобии в мире стремительно нарастают.

"К сожалению, исламофобия в настоящее время является составной частью государственной политики ряда западных государств, считающих себя демократическими", - говорится в послании главы государства.

По его словам, на долю этих стран приходится 80% случаев проявления исламофобии в мире за последний год.

"В некоторых европейских странах, где исламофобия достигла высочайшего уровня и насаждается в качестве официальной идеологии, сожжение нашей священной книги - Корана, публикация карикатур на Пророка Мухаммеда (мир ему и благословение Аллаха) и другие оскорбительные действия преподносятся как свобода слова", - отмечается в послании.

Алиев указал на то, что антиисламской деятельностью занимаются и некоторые западные институты, "называющие себя демократическими".

"Сегодня Европейский парламент и Парламентская Ассамблея Совета Европы превратились в платформы, пропагандирующие исламофобию и проводящими политику на основе этой идеологии. нынешняя негативная тенденция проявляется в деятельности и некоторых глобальных медиа-структур", - отмечается в послании главы государства.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, ФРАНЦИЯ, ИСЛАМОФОБИЯ


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