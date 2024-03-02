Азербайджан планирует через 10 лет максимально использовать ВИЭ - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан планирует через десять лет использовать ВИЭ в максимальной степени и сократить потребление природного газа внутри страны.
"Я думаю, это часть нашей общей "зелёной" повестки дня и нашего чувства ответственности, поскольку страна, богатая ископаемым топливом, должна быть в авангарде стран, находящихся в процессе перехода к "зелёной" энергетике. Мы делаем это не потому, что нам не хватает традиционных ресурсов, а потому, что мы хотим внести свой вклад, используя финансирование, используя доходы, которые мы получаем от продажи нефти и газа, чтобы инвестировать в возобновляемые источники энергии и создать общее понимание в их необходимости", - сказал Алиев в интервью Euronews.
Президент отметил, что каждый год в Баку отмечается снижение уровня Каспийского моря: "Это видят все, кто живёт на берегу моря, даже здесь, в центре Баку. Мы наблюдаем опасные последствия климатических изменений, а именно: меньше воды в наших реках, меньше снега в наших горах, меньше воды в Каспийском море. И если мы не будем решать эту проблему вдохновенно и с чувством долга, то от этого пострадают все".
Алиев добавил, что у Азербайджана очень амбициозная повестка проектов по производству возобновляемых энергоресурсов.
"Потенциал Каспийского моря Азербайджана составляет 157 ГВт, что основано на оценке Международной финансовой корпорации. И мы уже начали идти по этому важному пути. Мы планируем через десять лет использовать ВИЭ в максимальной степени и сократить потребление природного газа внутри страны", - подчеркнул азербайджанский лидер.
В.Алиев
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