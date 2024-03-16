Состоялась встреча Алиева с Кобахидзе

Состоялась встреча один на один Президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе, находящимся с визитом в Баку. Об этом сообщает сайт главы азербайджанского государства. В.Алиев

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