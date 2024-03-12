Вопросы стратегического сотрудничества обсудил в Грузии секретарь Совбеза Азербайджана

Находящийся с визитом в Грузии секретарь Совета безопасности Азербайджана Рамиль Усубов встретился с министром обороны Ираклием Чиковани и обсудил с ним вопросы стратегического сотрудничества Баку и Тбилиси, сообщает во вторник пресс-служба грузинского Минобороны.

"Стороны обсудили вопросы стратегического сотрудничества между Грузией и Азербайджаном. Министр обороны отметил, что Грузия продолжает выражать готовность внести свой вклад в установлении мира в регионе. Было обращено внимание на важность формата трехстороннего военного сотрудничества Азербайджана, Турции и Грузии", - приводит "Интерфакс-Азербайджан" выдержки из информации ведомства.