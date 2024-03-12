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Внешняя политика 12.03.2024 19:37

Вопросы стратегического сотрудничества обсудил в Грузии секретарь Совбеза Азербайджана

Находящийся с визитом в Грузии секретарь Совета безопасности Азербайджана Рамиль Усубов встретился с министром обороны Ираклием Чиковани и обсудил с ним вопросы стратегического сотрудничества Баку и Тбилиси, сообщает во вторник пресс-служба грузинского Минобороны.

"Стороны обсудили вопросы стратегического сотрудничества между Грузией и Азербайджаном. Министр обороны отметил, что Грузия продолжает выражать готовность внести свой вклад в установлении мира в регионе. Было обращено внимание на важность формата трехстороннего военного сотрудничества Азербайджана, Турции и Грузии", - приводит "Интерфакс-Азербайджан" выдержки из информации ведомства.

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Тэги: ГРУЗИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ВОЕНСОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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