Грузия и Азербайджан как два независимых государства всегда рядом друг с другом - Алиев

Грузия и Азербайджан как два независимых государства всегда рядом друг с другом, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы после встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе, находящимся с официальным визитом в Баку.
Азербайджанский лидер подчеркнул, что дружба и братство двух стран имеют глубокие исторические корни: "На протяжении веков наши народы жили в условиях дружбы и добрососедства. На этом прочном фундаменте строятся межгосударственные отношения".
"Мы всегда выступали с заявлениями в поддержку суверенитета, территориальной целостности, нерушимости границ друг друга, поддерживали друг друга при голосовании в соответствующих международных организациях. Эта поддержка продолжится и впредь", - отметил Алиев.
Президент подчеркнул, что суверенная территория ни одной страны не может быть изменена силой. Международно-правовые нормы должны быть основой для каждой страны, и не может быть никакой дискриминации.
"Азербайджан, как страна, которая много лет страдала от оккупации и восстановила свою территориальную целостность и суверенитет, прекрасно знает, что международно-правовые нормы в некоторых случаях восстанавливаются с применением силы. И этот способ полностью правомерен. Устав ООН предоставил каждой стране право на самооборону, и Азербайджан, воспользовавшись этим правом, восстановил свою территориальную целостность", - сказал глава государства.
В.Алиев
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