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Макроэкономика 16.03.2024 15:50

Азербайджанские инвесторы вложили в экономику Грузии $3,4 млрд - Алиев

Торговый оборот между Азербайджаном и Грузией увеличивается, по итогам 2023 года он вырос примерно на 15% и составил около $900 млн, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу во время заявления для прессы после встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе.

"Благодаря продуманной политике реформ правительства Грузии в этой стране создан прекрасный инвестиционный климат. Азербайджанские инвесторы вложили в экономику Грузии в качестве инвестиций 3,4 млрд долларов. Естественно, главной причиной этого является наличие прекрасного инвестиционного климата", - сказал лидер Азербайджана.

По его словам, Азербайджан и Грузия активно взаимодействуют в сфере транспорта.

Алиев подчеркнул, что инфраструктура, которая создана и которая будет создана в транспортной сфере, откроет незаменимые транспортные возможности для многих стран: "В частности, считаю, что возобновление (после модернизации - ИФ) функционирования уже через пару месяцев железной дороги Баку-Тбилиси-Карс является одним из больших достижений".

Напомнив, что за пару месяцев пропускная способность этой железной дороги будет увеличена с 1 миллиона до 5 миллионов тонн, глава государства отметил: "В то же время функционирование этой железной дороги будет привлекательным и для многих стран".

Азербайджанский лидер, касаясь сотрудничества с Грузией в сфере энергетики, заметил, что азербайджанский газ экспортируется через Грузию в несколько стран. "В целом, количество стран, получающих азербайджанский газ, достигло 8, и это не предел. В ближайшем будущем количество этих стран увеличится. Спрос на энергетические ресурсы Азербайджана растет и будет расти с каждым годом", - добавил Алиев.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ГРУЗИЯ, АЛИЕВ, ИНВЕСТИЦИИ


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