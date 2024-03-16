Азербайджанские инвесторы вложили в экономику Грузии $3,4 млрд - Алиев

Торговый оборот между Азербайджаном и Грузией увеличивается, по итогам 2023 года он вырос примерно на 15% и составил около $900 млн, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу во время заявления для прессы после встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе.
"Благодаря продуманной политике реформ правительства Грузии в этой стране создан прекрасный инвестиционный климат. Азербайджанские инвесторы вложили в экономику Грузии в качестве инвестиций 3,4 млрд долларов. Естественно, главной причиной этого является наличие прекрасного инвестиционного климата", - сказал лидер Азербайджана.
По его словам, Азербайджан и Грузия активно взаимодействуют в сфере транспорта.
Алиев подчеркнул, что инфраструктура, которая создана и которая будет создана в транспортной сфере, откроет незаменимые транспортные возможности для многих стран: "В частности, считаю, что возобновление (после модернизации - ИФ) функционирования уже через пару месяцев железной дороги Баку-Тбилиси-Карс является одним из больших достижений".
Напомнив, что за пару месяцев пропускная способность этой железной дороги будет увеличена с 1 миллиона до 5 миллионов тонн, глава государства отметил: "В то же время функционирование этой железной дороги будет привлекательным и для многих стран".
Азербайджанский лидер, касаясь сотрудничества с Грузией в сфере энергетики, заметил, что азербайджанский газ экспортируется через Грузию в несколько стран. "В целом, количество стран, получающих азербайджанский газ, достигло 8, и это не предел. В ближайшем будущем количество этих стран увеличится. Спрос на энергетические ресурсы Азербайджана растет и будет расти с каждым годом", - добавил Алиев.
В.Алиев
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