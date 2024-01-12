Азербайджан подарил Грузии 16 газелей

Правительство Азербайджана передало Грузии 16 газелей, которых выпустили на охраняемой территории Самухи имени Нугзара Зазанашвили (Кахети, район Дедоплисцкаро), сообщает грузинское Агентство охраняемых территорий.
Джейран - парнокопытное млекопитающее из рода газелей семейства полорогих. Проект, направленный на восстановление популяции джейранов, осуществляют Агентство охраняемых территорий и Всемирный фонд дикой природы (WWF) с 2013 года.
По мнению ведомства, данное мероприятие будет шагом вперед для полноценного восстановления популяции газелей в Грузии.
На данный момент количество газелей на охраняемой территории Самухи достигает 300.
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