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Регион 14.01.2024 21:43

Координатор Госдепа США по борьбе с коррупцией посетит Армению и Грузию

Координатор Госдепартамента США по борьбе с коррупцией Ричард Нефью посетит Армению и Грузию 15-18 января 2024 года, сообщили в американском внешнеполитическом ведомстве.

Американский чиновник в Ереване и Тбилиси проведет встречи с представителями правительств, правоохранителями и гражданским обществом.

В центре внимания - текущие усилия и вызовы в борьбе с коррупцией.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, США, АРМЕНИЯ, ГРУЗИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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