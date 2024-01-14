Координатор Госдепа США по борьбе с коррупцией посетит Армению и Грузию

Координатор Госдепартамента США по борьбе с коррупцией Ричард Нефью посетит Армению и Грузию 15-18 января 2024 года, сообщили в американском внешнеполитическом ведомстве. Американский чиновник в Ереване и Тбилиси проведет встречи с представителями правительств, правоохранителями и гражданским обществом. В центре внимания - текущие усилия и вызовы в борьбе с коррупцией.

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