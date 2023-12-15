Глава МИД Азербайджана и новый посол США обсудили перспективы процесса нормализации между Баку и Ереваном

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в пятницу принял копии верительных грамот нового посла США в Баку Марка Либби.

"В ходе встречи были обсуждены повестка дня двустороннего и многостороннего сотрудничества между двумя странами, текущая ситуация в регионе, а также перспективы процесса нормализации между Азербайджаном и Арменией",- говорится в сообщении.

По информации ведомства, отмечена важность "исторических отношений" сотрудничества между Азербайджаном и США по ряду направлений и важность развития двусторонних отношений в рамках взаимных интересов.

"Байрамов подчеркнул, что Азербайджан как инициатор основных элементов мирного процесса с Арменией является заинтересованной стороной в установлении мира и стабильности в регионе", - говорится в информации.

Стороны также провели обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Н.Аббасова