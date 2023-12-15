Глава МИД Азербайджана и новый посол США обсудили перспективы процесса нормализации между Баку и Ереваном

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в пятницу принял копии верительных грамот нового посла США в Баку Марка Либби.
"В ходе встречи были обсуждены повестка дня двустороннего и многостороннего сотрудничества между двумя странами, текущая ситуация в регионе, а также перспективы процесса нормализации между Азербайджаном и Арменией",- говорится в сообщении.
По информации ведомства, отмечена важность "исторических отношений" сотрудничества между Азербайджаном и США по ряду направлений и важность развития двусторонних отношений в рамках взаимных интересов.
"Байрамов подчеркнул, что Азербайджан как инициатор основных элементов мирного процесса с Арменией является заинтересованной стороной в установлении мира и стабильности в регионе", - говорится в информации.
Стороны также провели обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.
Н.Аббасова
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