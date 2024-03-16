Вашингтон подтверждает свою неизменную приверженность партнерству между США и Азербайджаном - Байден

Президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю праздника Новруз, сообщается на сайте азербайджанского лидера.
"Соединенные Штаты Америки вновь подтверждают свою неизменную приверженность партнерству между нашими странами и достижению прочного и достойного мира между Азербайджаном и Арменией, который будет способствовать безопасности в регионе для будущих поколений. В течение этого года я хочу работать вместе с вами над развитием региональных связей и расширением экономического развития", - говорится в поздравительном послании.
В.Алиев
Спрос на азербайджанский газ в Европе будет расти с каждым годом - Алиев
Азербайджанские инвесторы вложили в экономику Грузии $3,4 млрд - Алиев
Азербайджан в 2023 году квоту на вылов рыбы использовал на 99,8%
Mercedes-Benz тестирует человекоподобных роботов на заводе в Венгрии
Число браков в Азербайджане в январе сократилось на 8%, разводов - выросло на 26%
В Азербайджане задержали группу пакистанцев по подозрению в похищении гражданина Пакистана - СГБ
ИВ Нефтчалы направит свыше 1,6 млн манатов на работы по благоустройству в городе
ИВ Гедабека направит около 1 млн манатов на капремонт дорог
Европарламент поддержал поставки Украине ракет Taurus
В секторе Газа разгрузили первое судно с гуманитарной помощью
Президент Хорватии примет участие в парламентских выборах и в случае победы покинет пост
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Илькин Гулиев назначен председателем Рабочей Группы по Финансовым услугам Немецко-азербайджанской внешнеторговой палаты
Состоялась встреча между руководством Банка Республика и Bank of New York Mellon
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы