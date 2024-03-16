Вашингтон подтверждает свою неизменную приверженность партнерству между США и Азербайджаном - Байден

Президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю праздника Новруз, сообщается на сайте азербайджанского лидера.

"Соединенные Штаты Америки вновь подтверждают свою неизменную приверженность партнерству между нашими странами и достижению прочного и достойного мира между Азербайджаном и Арменией, который будет способствовать безопасности в регионе для будущих поколений. В течение этого года я хочу работать вместе с вами над развитием региональных связей и расширением экономического развития", - говорится в поздравительном послании.

В.Алиев