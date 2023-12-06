О`Брайен сообщил, что обсудил с Байрамовым углубление отношений Вашингтона и Баку

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О`Брайен сообщил, что провел хорошую встречу с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

"У нас была хорошая встреча с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Поделились идеями, направленными на углубление двустороннего сотрудничества и поддержку мира, стабильности и процветания в регионе", - написал О`Брайен в среду в соцсети "Х" (ранее твиттер).

Как сообщил ранее МИД Азербайджана, Байрамов и О`Брайен в среду в Баку обсудили вопросы сотрудничества Баку и Вашингтона, ситуацию на Южном Кавказе и перспективы процесса нормализации азербайджано-армянских отношений.

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