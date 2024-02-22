Замспецпосланника президента США по вопросам климата прибыла в Азербайджан

Заместитель специального посланника президента США по вопросам климата Сью Биниаз прибыла в Азербайджан, сообщили в четверг в посольстве Соединенных штатов в Баку. "Посольство США в Баку приветствует заместителя специального посланника президента США по вопросам климата Сью Биниаз в Азербайджане", - говорится в сообщении. В ходе визита Биниаз планирует провести в Азербайджане встречи с правительственными чиновниками, отметили в дипмиссии. Отдел новостей

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