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Внешняя политика 22.02.2024 20:09

Замспецпосланника президента США по вопросам климата прибыла в Азербайджан

Заместитель специального посланника президента США по вопросам климата Сью Биниаз прибыла в Азербайджан, сообщили в четверг в посольстве Соединенных штатов в Баку.

"Посольство США в Баку приветствует заместителя специального посланника президента США по вопросам климата Сью Биниаз в Азербайджане", - говорится в сообщении.

В ходе визита Биниаз планирует провести в Азербайджане встречи с правительственными чиновниками, отметили в дипмиссии.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, США, ВИЗИТ


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