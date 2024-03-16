Премьер-министр Грузии прибыл с официальным визитом в Азербайджан

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе прибыл с официальным визитом в Азербайджан. В Международном аэропорту Гейдар Алиев премьер-министра Грузии встретили заместитель премьер-министра Азербайджана Али Ахмедов, заместитель министра иностранных дел Азербайджана Самир Шарифов, посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев, посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе и другие официальные лица. В.Алиев

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