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Внешняя политика 16.03.2024 11:30

Премьер-министр Грузии прибыл с официальным визитом в Азербайджан

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе прибыл с официальным визитом в Азербайджан.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев премьер-министра Грузии встретили заместитель премьер-министра Азербайджана Али Ахмедов, заместитель министра иностранных дел Азербайджана Самир Шарифов, посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев, посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе и другие официальные лица.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ГРУЗИЯ, ПРЕМЬЕР, ВИЗИТ


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