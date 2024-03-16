Грузия и Азербайджан планируют углублять сотрудничество и партнерство - Кобахидзе

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Тбилиси и Баку имеют большие планы на будущее, для этого стороны планируют реализацию ряда проектов.
"Партнерство и дружба между нашими странами крайне важны и в глобальном контексте. Грузия старается максимально способствовать стабильности в регионе и будет продолжать делать это в будущем. Есть ряд проектов, основу которых мы заложили совместно, и они имеют стратегическое значение. У нас очень большие планы на будущее", - сказал Кобахидзе после переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в субботу в Баку.
По его словам, вопросам мира необходимо уделять особое внимание,
Кобахидзе подчеркнул, что отношения Грузии и Азербайджана построены на очень прочном фундаменте: "В настоящее время у нас есть прекрасный диалог на политическом, экономическом и других уровнях, существует положительная динамика. Наше намерение - углублять это сотрудничество и партнерство".
Грузинский премьер добавил, что стороны "и впредь будут делать все возможное для углубления этой дружбы, сотрудничества и партнерства".
А.Азизов
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