Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
АЗЕРБАЙДЖАН КАРАБАХ НЕФТЬ ГАЗ ТУРИЗМ  
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


COP29


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8488 RUR   0.0185 GBR   2.1655 TRY   0.0528

Цена на нефть

15.03 $/bbl +/- WTI 81.04 -0.22 Brent 85.34 -0.08
Внешняя политика 16.03.2024 16:35

Грузия и Азербайджан планируют углублять сотрудничество и партнерство - Кобахидзе

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Тбилиси и Баку имеют большие планы на будущее, для этого стороны планируют реализацию ряда проектов.

"Партнерство и дружба между нашими странами крайне важны и в глобальном контексте. Грузия старается максимально способствовать стабильности в регионе и будет продолжать делать это в будущем. Есть ряд проектов, основу которых мы заложили совместно, и они имеют стратегическое значение. У нас очень большие планы на будущее", - сказал Кобахидзе после переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в субботу в Баку.

По его словам, вопросам мира необходимо уделять особое внимание,

Кобахидзе подчеркнул, что отношения Грузии и Азербайджана построены на очень прочном фундаменте: "В настоящее время у нас есть прекрасный диалог на политическом, экономическом и других уровнях, существует положительная динамика. Наше намерение - углублять это сотрудничество и партнерство".

Грузинский премьер добавил, что стороны "и впредь будут делать все возможное для углубления этой дружбы, сотрудничества и партнерства".

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ГРУЗИЯ, ПРЕМЬЕР, СОТРУДНИЧЕСТВО


Похожие новости


Премьер Грузии призывает сохранять динамику отношений с Азербайджаном Спрос на азербайджанский газ в Европе будет расти с каждым годом - Алиев Асадов и Кобахидзе выразили удовлетворение высоким уровнем азербайджано-грузинского стратегического партнерства Азербайджанские инвесторы вложили в экономику Грузии $3,4 млрд - Алиев Грузия и Азербайджан как два независимых государства всегда рядом друг с другом - Алиев Состоялась встреча Алиева с Кобахидзе Премьер-министр Грузии прибыл с официальным визитом в Азербайджан Вопросы стратегического сотрудничества обсудил в Грузии секретарь Совбеза Азербайджана Координатор Госдепа США по борьбе с коррупцией посетит Армению и Грузию Азербайджан подарил Грузии 16 газелей

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

COP29

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az