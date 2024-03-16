Премьер Грузии призывает сохранять динамику отношений с Азербайджаном

Грузия и Азербайджан имеют на сегодня высокий уровень экономического и политического сотрудничества, и необходимо сохранять эту динамику, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

"Еще раз хочу отметить политическое партнерство между нашими странами и поблагодарить Азербайджан, президента Ильхама Алиева за твердую поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности. Грузия также всегда поддерживала суверенитет и целостность Азербайджана", - заявил Кобахидзе в субботу в Баку на совместном брифинге с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Брифинг в прямом эфире передавали грузинские телеканалы.

Кобахидзе сообщил, что в ходе встречи обсуждался ряд важных совместных мега-проектов, которые еще больше сблизят две страны.

"Для еще большего углубления партнерства необходимо продолжить встречи на высшем уровне, так как всегда есть пространство для развития отношений, и я надеюсь, что президент Алиев скоро сможет посетить Грузию", - сказал Кобахидзе.

Премьер-министр Грузии Кобахидзе в субботу прибыл с официальным визитом в Азербайджан.