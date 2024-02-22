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Транспорт и связь 22.02.2024 16:35

Алиев назначил Рзаева президентом ЗАО «AZAL»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил Самира Рзаева президентом ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL).

Текст распоряжения опубликован в четверг на сайте глав государства.

Другим распоряжением президент Алиев освободил Самира Рзаева с должности первого вице-президента ЗАО "AZAL".

Должность президента ЗАО "AZAL" оставалась вакантной с 1 сентября 2023 года, когда распоряжением президента Алиева с этой должности был уволен Джахангир Аскеров. Исполняющим обязанности президента AZAL с 1 сентября 2023 года был назначен вице-президент ЗАО Самир Рзаев.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, AZAL, НАЗНАЧЕНИЕ


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