Алиев назначил Рзаева президентом ЗАО «AZAL»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил Самира Рзаева президентом ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL). Текст распоряжения опубликован в четверг на сайте глав государства. Другим распоряжением президент Алиев освободил Самира Рзаева с должности первого вице-президента ЗАО "AZAL". Должность президента ЗАО "AZAL" оставалась вакантной с 1 сентября 2023 года, когда распоряжением президента Алиева с этой должности был уволен Джахангир Аскеров. Исполняющим обязанности президента AZAL с 1 сентября 2023 года был назначен вице-президент ЗАО Самир Рзаев. Н.Аббасова

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