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Папа Римский призывает РФ и Украину обменять всех военнопленных

Папа Римский Франциск в воскресенье предложил России и Украине обменять всех остающихся друг у друга пленных.

"Призывая к уважению принципов международного права, я надеюсь, что между Россией и Украиной пройдет всеобщий обмен пленными", - приводят западные СМИ слова понтифика из его послания в связи с приходом католической Пасхи.

Также Папа Римский, обращаясь к десяткам тысяч собравшихся на площади Святого П‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​етра в Ватикане, вновь призвал установить режим прекращения огня в секторе Газа и вернуть заложников, находящихся на территории анклава.

"Я снова прошу, чтобы в Газе обеспечили доступ к гуманитарной помощи, и снова взываю к немедленному освобождению заложников, захваченных 7 октября 2023 года, и к незамедлительному перемирию в Газе", - сказал понтифик.

Ранее он также призывал начать переговоры для урегулирования на Украине.

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Тэги: ВАТИКАН, РОССИЯ, УКРАИНА, ВОЕННОПЛЕННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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