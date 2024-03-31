Папа Римский призывает РФ и Украину обменять всех военнопленных

Папа Римский Франциск в воскресенье предложил России и Украине обменять всех остающихся друг у друга пленных.
"Призывая к уважению принципов международного права, я надеюсь, что между Россией и Украиной пройдет всеобщий обмен пленными", - приводят западные СМИ слова понтифика из его послания в связи с приходом католической Пасхи.
Также Папа Римский, обращаясь к десяткам тысяч собравшихся на площади Святого Петра в Ватикане, вновь призвал установить режим прекращения огня в секторе Газа и вернуть заложников, находящихся на территории анклава.
"Я снова прошу, чтобы в Газе обеспечили доступ к гуманитарной помощи, и снова взываю к немедленному освобождению заложников, захваченных 7 октября 2023 года, и к незамедлительному перемирию в Газе", - сказал понтифик.
Ранее он также призывал начать переговоры для урегулирования на Украине.
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