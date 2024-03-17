Алиев пригласил Столтенберга посетить в ноябре Азербайджан для участия в СОР29

Президент Азербайджана Ильхам Алиев пригласил генсека НАТО Йенса Столтенберга посетить в ноябре Азербайджан для участия в климатической конференции ООН СОР29.
«Азербайджан был единогласно избран страной, которая примет у себя конференцию COP29. Это знак признания наших усилий в области зеленого перехода», - сказал Алиев, выступая с заявлением для прессы после встречи со Столтенбергом в воскресенье в Баку.
Алиев добавил, что Азербайджан обладает богатыми природными ресурсами и осуществляет значительные инвестиции в возобновляемые источники энергии. «У нас богатые природные ресурсы и ископаемое топливо, и мы вместе с нашими партнерами вкладываем значительные средства в возобновляемые источники энергии. Я пригласил господина генерального секретаря посетить нас в ноябре этого года в любом качестве и принять участие в нашей важной конференции», - подчеркнул азербайджанский лидер.
Р.Ахмедов
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