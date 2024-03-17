СОР29 в Азербайджане станет важной вехой в борьбе с глобальным потеплением – генсек НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что конференция СОР29, которая пройдет в ноябре 2024 года в Азербайджане, станет важной вехой в борьбе с глобальным потеплением.

«Климатические изменения имеют значение для безопасности, для НАТО, они многократно усиливают кризис. Поэтому задача состоит в следующем: мир нуждается в энергии, в то время как мы должны бороться с глобальным потеплением», - сказал Столтенберг в воскресенье в Баку, выступая с заявлением для прессы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

По его словам, «нам необходимо добиться примирения между нашими потребностями в энергии и состоянием окружающей среды».

«Азербайджан не только экспортирует природный газ, но и инвестирует в альтернативные источники энергии. С этой точки зрения СОР29 станет важной вехой», - подчеркнул генсек НАТО.

Столтенберг также приветствовал возрастающую роль Азербайджана в поставках газа в Европу (почти 50% экспорта газа Азербайджана идет в Европу, в 2023г их объем составил 11,8 млрд кубометров – ИФ). «(…) ваша страна играет все более важную роль в поставках газа, а в будущем и электроэнергии ключевым союзникам НАТО в Европе. Азербайджан играет важную роль в жизнеобеспечении наших обществ», - добавил он.

Р.Ахмедов