Столтенберг планирует посетить Грузию

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что планирует вскоре отправиться с визитом в Грузию.
"Я был в Грузии несколько раз, в ближайшее время посещу страну еще раз для дальнейшего укрепления нашего партнерства. Мое послание Грузии - это реформы, которые, конечно, важны. НАТО основано на ценностях - демократии, верховенстве закона - и важно, чтобы Грузия соответствовала этим стандартам на пути евроатлантической интеграции", - сказал он в четверг на пресс-конференции в Брюсселе, его заявление приводят грузинские телеканалы.
По словам Столтенберга, Грузия является ценным партнером НАТО и, как он заявил, как и все европейские страны имеет право сама выбирать свой путь.
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