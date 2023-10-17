Министр обороны Грузии считает вступление в НАТО в долгосрочной перспективе безальтернативным вариантом

Министерство обороны Грузии активно продолжает сотрудничество с НАТО и эффективную реализацию существующих политических форматов и практических механизмов, заявил глава Минобороны Джуаншер Бурчуладзе.
"Мы используем все доступные механизмы, чтобы еще больше сблизиться с НАТО и в конечном итоге присоединиться к этой организации. Мы все понимаем, что в долгосрочной перспективе НАТО является безальтернативным альянсом для обеспечения нашей безопасности и благополучия", - сказал министр во вторник в парламенте Грузии, выступая в рамках "министерского часа".
По его словам, министерство обороны также максимально вовлечено в процесс выполнения обязательств, взятых в рамках различных механизмов на пути вступления Грузии в Евросоюз.
Бурчуладзе также прокомментировал текущее сотрудничество в оборонной сфере с США, отметив, что в прошлом году Грузия получила от США помощь на сумму около 68 млн долларов, и в текущем году получит аналогичную помощь.
"При поддержке Соединённых Штатов Америки проводится модернизация вооружения и техники сил специальных операций и Национальной гвардии; активно продолжается сотрудничество в сфере развития возможностей киберзащиты, что очень важно с учетом современных вызовов", - сказал министр.
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