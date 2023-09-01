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Регион 01.09.2023 21:23

В Грузии завершились учения Agile Spirit 2023 с участием военных из стран НАТО

Ежегодные многонациональные военные учения Agile Spirit ("Проворный дух") 2023 завершились в пятницу в Грузии, сообщила пресс-служба Минобороны республики.

По ее данным, участие в учениях в этом году принимали около 3600 военнослужащих 21 страны-члена НАТО и партнеров. В частности, участие принимали военные Грузии, США, Турции, Великобритании, Азербайджана, Бельгии, Болгарии, Франции, Германии, Греции, Венгрии, Италии, Латвии, Литвы, Молдавии, Норвегии, Польши, Румынии, Словакии и Японии. Также впервые в них приняла участие Иордания.

Целью учений Agile Spirit 2023 грузинское оборонное ведомство назвало "повышение взаимосовместимости на тактическом уровне между силами обороны Грузии, объединенными силами США, членов НАТО и партнеров, укрепление и отладка оперативных возможностей при планировании и выполнении операций в многонациональной среде".

Учения начались 22 августа, в Грузии они прошли уже в 11-й раз.

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Тэги: ГРУЗИЯ, НАТО, УЧЕНИЯ, ЗАВЕРШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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