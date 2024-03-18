Генсек НАТО посоветовал Грузии продолжать реформы, увеличить расходы на оборону и поддерживать Украину

Посетивший в понедельник Тбилиси с визитом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посоветовал Грузии для продвижения вперед на пути вступления в Североатлантический альянс продолжать реформы, увеличить расходы на оборону и поддерживать Украину.

Столтенберг заявил об этом в интервью грузинской телекомпании "Рустави-2".

"Реформы, увеличение расходов на оборону и помощь Украине, это три пути, чтобы продвинуться (Грузии) вперед на пути вступления (в альянс) и усилить свою безопасность", - сказал он.

Генсек НАТО также указал на необходимость предотвращения Грузией любых возможных попыток использования страны, как платформы для обхода введенных против РФ санкций.

"Важно поддержать Украину. Я приветствую финансовую помощь, которую Грузия оказала Украине, и тот факт, что она принимает украинских беженцев. Но также важно, чтобы страна не стала площадкой для тех, кто хочет обойти санкции, потому что санкции важны", - подчеркнул Столтенберг.

Что касается перспектив вступления Грузии в НАТО на фоне продвижения страны вперед на пути интеграции в Евросоюз, в частности, на фоне предоставления Грузии статуса кандидата в члены ЕС, то, как он заявил, эти два процесса друг друга усиливают, однако для членства в альянсе Грузии необходимо сделать больше в направлениях усиления демократических институтов, имплементации демократических реформ, борьбы с коррупцией и прозрачности.

"Я очень хорошо понимаю, что Грузия хочет стать членом НАТО. Я присутствовал на саммите в Бухаресте в 2008 году в качестве премьер-министра Норвегии. Тогда было принято решение пригласить Грузию в альянс, точнее, четко сказать, что Грузия станет членом НАТО. После этого мы начали работать (с Грузией), мы продолжаем работать с Грузией, и это объясняет мой сегодняшний визит в Тбилиси для укрепления диалога и более тесного сотрудничества. Отчасти это касается реформ - борьбы с коррупцией, верховенства права и прозрачности, работы сил обороны и безопасности для полной интеграции в структуры", - сказал Столтенберг.

По его словам, НАТО и ЕС в некотором смысле похожи в вопросах поддержки демократии, верховенства закона, прав человека, но в то же время существуют различия.

"У ЕС гораздо более широкий охват, а задача НАТО - безопасность... В Евросоюзе идут долгие переговоры с конкретными критериями, а для НАТО главным критерием является то, что страна европейская, а Грузия - европейская страна", - заявил он, но в то же время отметил, что страна должна быть демократической и соответствовать демократическим стандартам НАТО.

По его мнению, Грузия может сделать больше для укрепления демократических институтов, проведения демократических реформ, борьбы с коррупцией и повышения прозрачности.

Также он указал на то, что альянс должен согласиться с тем, что членство Грузии повышает трансатлантическую безопасность, что на самом деле, по его словам, является политическим решением.

"Мы должны понимать, что между ничем и полноправным членством есть многое. Вместо того, чтобы ждать членства Грузии, нам следует делать больше вместе - укреплять партнерство, что мы и делаем сейчас", - заявил Столтенберг.