Байден поддерживает кандидатуру премьера Нидерландов на пост генсека НАТО

Президент США Джо Байден поддерживает кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост следующего главы Североатлантического альянса, сообщает Politico со ссылкой на осведомленный источник.
Как заявил изданию неназваный американский чиновник, поддержка Байдена, вероятно, заставит больше союзников США поддержать кандидатуру Рютте.
Ранее в среду издание сообщило, что две трети стран НАТО поддерживают кандидатуру премьера Нидерландов на пост руководителя альянса.
Срок полномочий нынешнего генсека НАТО Йенса Столтенберга истекает в октябре. Союзники по НАТО должны единогласно принять решение о его смене.
Любой кандидат на эту должность должен пройти через Турцию и Венгрию, которые, как указывает газета, являются "самыми большими препятствиями для принятия новых членов".
Издание отмечает, что Турция попросила заверений, прежде чем поддержать Рютте, в то время как у Венгрии давние разногласия с голландским премьером.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что руководство Турции "в принципе благосклонно относится к тому, чтобы Рютте занял место уходящего генсека Йенса Столтенберга", однако Анкара пока не выразила согласия на его кандидатуру.
Премьер Нидерландов считается основным претендентом на пост главы НАТО, ни одна страна пока не выступила против его кандидатуры.
В прошлом году 56-летний Рютте заявил о желании уйти из политики. В этом году он завершает пребывание на посту премьер-министра Нидерландов, которое длилось 13 лет.
Несмотря на широкую поддержку Рютте со стороны более крупных стран НАТО, включая Францию и Германию, постпреды НАТО до сих пор официально не утвердили его кандидатуру.
В январе Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщало, что страны НАТО работают над возможностью его назначения.
В октябре прошлого года Рютте заявил, что готов принять на себя роль генсека, но на Всемирном экономическом форуме в Давосе отказался комментировать, продолжает ли он баллотироваться на пост.
Традиционно на должности генсека НАТО оказывается политик из европейской страны, однако его кандидатура негласно должна быть одобрена в Белом доме.
Официальные выборы генсека НАТО не предусмотрены, альянс назначает его на основе консенсуса всех стран-членов.
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