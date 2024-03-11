Почти 60% американцев считают, что мировые лидеры не уважают президента Байдена

Не менее 37% американцев уверены, что лидеры других стран уважают действующего президента США Джо Байдена, свидетельствуют данные опроса Gallup.
В то же время 58% респондентов отметили, что президент США не пользуется уважением мировых лидеров.
Удовлетворенность американцев положением страны в мире находится на самом низком уровне с 2017 года: только 33% опрошенных им довольны. При этом 65% респондентов не удовлетворены положением США на международной арене.
6% опрошенных считают, что мировое сообщество относится к США "очень благосклонно", 36% - "в некоторой степени благосклонно". В то же время почти 6 из 10 респондентов уверены, что к США в мире относятся "несколько неблагоприятно" или "очень неблагоприятно".
Опрос проводился при использовании метода телефонного интервью в период с 1 по 20 февраля. В нем приняли участие 1016 взрослых американца. Погрешность исследования составляет 4 процентных пункта.
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