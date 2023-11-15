Ближайшие недели станут решающими для мирного процесса между Ереваном и Баку - Госдеп

Ближайшие несколько недель станут решающими для заключения мирного договора между Арменией и Азербайджаном, считает помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О`Брайен.
«Следующие несколько недель станут решающими для проверки готовности сторон (Армении и Азербайджана – ИФ) перейти от намерений к соглашению. Потому что, как мы знаем, "да" - это слово, которого труднее всего добиться на переговорах", - сказал О`Брайен, выступая в комитете Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам.
По его словам, которые приводят иностранные СМИ, в Госдепе считают, что выход Азербайджана и Армении на мирный договор зависит в настоящее время от Баку.
В тоже время О`Брайен подчеркнул, что США приостановили оказание военной и иной помощи Азербайджану, отменили некоторые визиты высокого уровня, и Вашингтон сигнализировал Баку о том, что нормализации двусторонних отношений не будет до прогресса на переговорах о мире с Арменией. «Мы ясно дали понять, что ничего не будет нормальным с Азербайджаном после событий 19 сентября, пока мы не увидим прогресса на мирном треке», - отметил дипломат.
Он также признал, что Азербайджан довел до сведения США информацию об отсутствии планов нападения на Армению. «В Баку заверили нас в том, что такого намерения у них нет", - добавил О`Брайен.
Дипломат также сообщил, что США и ЕС хотят сближения Армении с трансатлантическими союзниками и вырабатывают схему для его обеспечения. Кроме этого, Вашингтон и Брюссель работают над дополнительными мерами по обеспечению безопасности Армении.
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