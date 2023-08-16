Шериф округа Фултон заявила, что Трампа поместят в тюрьму после явки с повинной

Бывший президент США Дональд Трамп и 18 других лиц, которым большое жюри присяжных штата Джорджия предъявило обвинения в понедельник вечером в связи с их предполагаемыми попытками отменить результаты президентских выборов 2020 года, будут помещены в тюрьму округа Фултон.
"На данный момент, основываясь на указаниях, полученных от окружной прокуратуры и председательствующего судьи, ожидается, что все 19 обвиняемых, названных в обвинительном заключении, будут помещены в тюрьму на улице Райс", - говорится заявлении пресс-секретаря офиса шерифа округа Фултон Натали Аммонс.
"Имейте в виду, обвиняемые могут явиться с повинной в любое время. Тюрьма открыта круглосуточно, без выходных", - добавила она.
Накануне большое жюри присяжных штата Джорджия предъявило Трампу и группе из 18 человек обвинения, связанные с попытками отменить результаты выборов 2020 года. Согласно газете The Washington Post, Трампу предъявлено обвинение по 13 пунктам. К ним относятся нарушение закона штата о борьбе с рэкетом и коррупцией, подстрекательство к нарушению присяги государственным служащим, заговор с целью подлога и подача ложных документов.
Среди союзников Трампа, против которых выдвинуты обвинения, его адвокат Руди Джулиани, экс-глава Белого дома Марк Медоуз и несколько советников.
Прокурор округа Фултон Фани Уиллис дала обвиняемым время до полудня 25 августа, чтобы предстать перед судом.
Ранее прокурор отмечала, что ее офис предложит провести судебный процесс по выборам Трампа в течение следующих 6 месяцев. В свою очередь, телеканал Fox News уточняет, что как раз в этот период времени будут набирать обороты праймериз от Республиканской партии.
Трампу за последние месяцы предъявили обвинения еще по трем делам. Речь идет о штурме демонстрантами Капитолия, незаконном хранении секретных документов, а также о предполагаемых нарушениях, связанных с бизнесом бывшего главы государства. Он стал первым экс-президентом США, против которого выдвинули уголовные обвинения.
Трамп не признает себя виновным ни по одному из дел. Как сообщалось, согласно опросам, судебные разбирательства не влияют на политические перспективы экс-президента: он пока что уверенно опережает по популярности остальных участников праймериз от Республиканской партии. Таким образом, отмечают СМИ, у Трампа высокие шансы победить в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от республиканцев.
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