США продолжат взаимодействие с Арменией и Азербайджаном по мирному договору - Госдеп

США продолжат взаимодействие с Арменией и Азербайджаном по мирному соглашению, считают, что подписание данного документа остается в пределах досягаемости, заявил пресс-секретарь Госдепа Мэтью Миллер
«Мы считаем, что, несмотря на любые комментарии от других стран, которые не являются сторонами в этом вопросе, мирное соглашение (между Арменией и Азербайджаном – ИФ) остается в пределах досягаемости», - сказал Миллер на брифинге в понедельник.
По его словам, США «продолжат работать со сторонами, чтобы добиться этого». «Мы напрямую взаимодействовали с этими странами», – подчеркнул он.
Миллер добавил, что на минувшей неделе старший советник госсекретаря США по переговорам на Южном Кавказе Луис Боно посетил регион и напрямую взаимодействовал со сторонами.
Р.Ахмедов
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