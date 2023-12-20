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Внутренняя политика 20.12.2023 12:09

В Баку назвали условия для обсуждений мирного договора с Арменией в Вашингтоне

Вашингтону следует изменить свою позицию в отношении Баку, чтобы США могли играть роль посредника в мирных переговорах между Азербайджаном и Арменией, заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев.

По его словам, которые приводит журнал Newsweek, подход американской стороны, ранее озвученный помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймсом О`Брайеном (Вашингтон осудил контртеррористические мероприятия Баку в Карабахе в сентябре 2023 года – ИФ-Аз) «не был сбалансированным». «Это был односторонний и однобокий подход, вызвавший обеспокоенность в Азербайджане», - полагает помощник Алиева.

Гаджиев отметил, что 907-я поправка к Акту поддержки свободы, по-прежнему, вызывает разочарование в Баку, назвав ее «непонятной» и «одной из самых несправедливых и несправедливых поправок в истории Конгресса США».

«Азербайджан не нуждается ни в какой иностранной помощи или поддержке, - заявил он. - Азербайджан - самодостаточная страна. Но здесь очень важен психологический аспект и политический аспект, потому что такое отношение к Азербайджану несправедливо».

Этот момент, добавил помощник Алиева, затрудняет работу с Вашингтоном над любым мирным соглашением с Арменией. «Мы ожидаем, что может быть иное отношение... продемонстрированное исполнительной властью США», - отметил Гаджиев, добавив, что «как только это будет сделано и у нас не возникнет никаких проблем, (мы сможем - ИФ) продолжить обсуждения» в Вашингтоне.

Р.Керимов

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Тэги: ГАДЖИЕВ, США, АРМЕНИЯ

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