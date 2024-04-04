В Ереване не подтвердили сведения о финансовой помощи США и ЕС в обмен на выход Армении из ЕАЭС и ОДКБ

США и ЕС не требуют от Еревана выйти из ЕАЭС и ОДКБ в обмен на финансовое содействие, заявил замглавы МИД Армении Ваан Костанян.

"Официально такого требования перед нами не поставлено", - сказал Костанян в четверг журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Он добавил, что запланированная на 5 апреля встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна, председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и госсекретаря США Энтони Блинкена будет касаться экономических и гуманитарных вопросов.