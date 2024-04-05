Россия рассматривает встречу Армения-США-ЕС как попытку втянуть Южный Кавказ в геополитическое противостояние

В МИД РФ рассматривают состоявшуюся 5 апреля встречу в Брюсселе в формате Армения - США - Евросоюз как очередную попытку "коллективного Запада" втянуть Южный Кавказ в геополитическое противостояние.

"Рассматриваем состоявшуюся 5 апреля 2024 г. в Брюсселе встречу высокого уровня в формате Армения - США - Евросоюз как очередную попытку "коллективного Запада" втянуть Южный Кавказ в геополитическое противостояние. Безответственное и деструктивное вмешательство внерегиональных сил в дела Южного Кавказа, стремление вбить клин между странами региона и их соседями могут обернуться самыми негативными последствиями для стабильности, безопасности и экономического развития в регионе, спровоцировать появление новых разделительных линий, а также неконтролируемый рост напряженности", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Очевидно, что Запад хочет превратить Армению в инструмент реализации своих крайне опасных замыслов на Южном Кавказе. Нам известно, что Вашингтон и Брюссель - под эфемерные обещания - добиваются выхода Армении из ОДКБ и ЕАЭС, вывода российской военной базы и пограничников", - подчеркивается в заявлении.

На Смоленской площади призывают руководство в Ереване "не дать Западу обмануть себя и повести страну по ложному пути, чреватому возникновением вакуума безопасности, серьезных проблем в экономике и оттоком населения". "Заявленные в Брюсселе объемы грантовой поддержки не идут ни в какое сравнение с многомиллиардными выгодами, которые Армения продолжает получать от взаимодействия с Москвой и в рамках ЕАЭС и СНГ. Именно эти факторы в последние годы обеспечили кратное увеличение товарооборота (в четыре раза с 2018 г.) и, как следствие, рекордный рост экономики и повышение благосостояния населения", - говорится в заявлении.

В МИД РФ подтверждают настрой "всесторонне углублять и расширять отношения с Арменией на принципах, закрепленных в основополагающих двусторонних документах и договоренностях по линии общих интеграционных объединений". "Убеждены, что поступательное развитие российско-армянского союзничества будет способствовать реализации коренных интересов народов России и Армении, укреплению региональной безопасности и стабильности", - добавили на Смоленской площади.

В российском внешнеполитическом ведомстве отмечают, что "Запад также не оставляет попыток разрушить фундаментальную основу армяно-азербайджанской нормализации - комплекс трехсторонних заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана 2020-2022 гг., предусматривающий меры по разблокированию транспортных и экономических связей, делимитации границы, подготовке мирного договора, укреплению доверия через контакты общественников и экспертов".

"Именно под нажимом Вашингтона и Брюсселя официальный Ереван приостановил реализацию данных договоренностей, по многим из которых, в частности по вопросу снятия взаимной транспортной блокады, стороны были близки к взаимоприемлемым решениям. В Москве по-прежнему готовы всячески содействовать достижению долгожданного мира между Азербайджаном и Арменией", - говорится в заявлении.

На Смоленской площади подчеркивают, что "проблемные вопросы как регионального, так и двустороннего характера на Южном Кавказе необходимо решать в соответствии с принципом "региональной ответственности", согласованным в ходе второго заседания Консультативной платформы "3+3" 23 октября 2023 г. в Тегеране, участником которого была и Армения".

"Призываем внешних игроков уважать данные договоренности, а власти в Ереване при выстраивании своей внешнеполитической линии - учитывать озабоченности соседних государств", - отмечается в документе.