Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
АЗЕРБАЙДЖАН КАРАБАХ НЕФТЬ ГАЗ ТУРИЗМ  
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


COP29


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8423 RUR   0.0184 GBR   2.1484 TRY   0.053

Цена на нефть

05.04 $/bbl +/- WTI 86.91 +0.32 Brent 91.17 +0.52
Регион 05.04.2024 21:07

Россия рассматривает встречу Армения-США-ЕС как попытку втянуть Южный Кавказ в геополитическое противостояние

В МИД РФ рассматривают состоявшуюся 5 апреля встречу в Брюсселе в формате Армения - США - Евросоюз как очередную попытку "коллективного Запада" втянуть Южный Кавказ в геополитическое противостояние.

"Рассматриваем состоявшуюся 5 апреля 2024 г. в Брюсселе встречу высокого уровня в формате Армения - США - Евросоюз как очередную попытку "коллективного Запада" втянуть Южный Кавказ в геополитическое противостояние. Безответственное и деструктивное вмешательство внерегиональных сил в дела Южного Кавказа, стремление вбить клин между странами региона и их соседями могут обернуться самыми негативными последствиями для стабильности, безопасности и экономического развития в регионе, спровоцировать появление новых разделительных линий, а также неконтролируемый рост напряженности", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Очевидно, что Запад хочет превратить Армению в инструмент реализации своих крайне опасных замыслов на Южном Кавказе. Нам известно, что Вашингтон и Брюссель - под эфемерные обещания - добиваются выхода Армении из ОДКБ и ЕАЭС, вывода российской военной базы и пограничников", - подчеркивается в заявлении.

На Смоленской площади призывают руководство в Ереване "не дать Западу обмануть себя и повести страну по ложному пути, чреватому возникновением вакуума безопасности, серьезных проблем в экономике и оттоком населения". "Заявленные в Брюсселе объемы грантовой поддержки не идут ни в какое сравнение с многомиллиардными выгодами, которые Армения продолжает получать от взаимодействия с Москвой и в рамках ЕАЭС и СНГ. Именно эти факторы в последние годы обеспечили кратное увеличение товарооборота (в четыре раза с 2018 г.) и, как следствие, рекордный рост экономики и повышение благосостояния населения", - говорится в заявлении.

В МИД РФ подтверждают настрой "всесторонне углублять и расширять отношения с Арменией на принципах, закрепленных в основополагающих двусторонних документах и договоренностях по линии общих интеграционных объединений". "Убеждены, что поступательное развитие российско-армянского союзничества будет способствовать реализации коренных интересов народов России и Армении, укреплению региональной безопасности и стабильности", - добавили на Смоленской площади.

В российском внешнеполитическом ведомстве отмечают, что "Запад также не оставляет попыток разрушить фундаментальную основу армяно-азербайджанской нормализации - комплекс трехсторонних заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана 2020-2022 гг., предусматривающий меры по разблокированию транспортных и экономических связей, делимитации границы, подготовке мирного договора, укреплению доверия через контакты общественников и экспертов".

"Именно под нажимом Вашингтона и Брюсселя официальный Ереван приостановил реализацию данных договоренностей, по многим из которых, в частности по вопросу снятия взаимной транспортной блокады, стороны были близки к взаимоприемлемым решениям. В Москве по-прежнему готовы всячески содействовать достижению долгожданного мира между Азербайджаном и Арменией", - говорится в заявлении.

На Смоленской площади подчеркивают, что "проблемные вопросы как регионального, так и двустороннего характера на Южном Кавказе необходимо решать в соответствии с принципом "региональной ответственности", согласованным в ходе второго заседания Консультативной платформы "3+3" 23 октября 2023 г. в Тегеране, участником которого была и Армения".

"Призываем внешних игроков уважать данные договоренности, а власти в Ереване при выстраивании своей внешнеполитической линии - учитывать озабоченности соседних государств", - отмечается в документе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, АРМЕНИЯ, США, ЕВРОСОЮЗ


Похожие новости


В МИД Армении считают, что заявления из Москвы не способствуют решению имеющихся проблем в отношениях с РФ Посол РФ в Ереване заявил о размещении российских пограничников на границе Армении и Азербайджана по просьбе Пашиняна В МИД РФ считают обещания ЕС в отношении Армении пустыми Армения не обсуждает вопрос вывода российских пограничников с армяно-турецкой границы В Кремле ставят под сомнение эффективность миссии ЕС на армяно-азербайджанской границе Уведомление от Армении о выводе российских пограничников из аэропорта "Звартноц" пришло по ведомственным, а не дипломатическим каналам - МИД РФ В Кремле готовы обсуждать с Арменией ее участие в ОДКБ Пашинян: армянские пограничники с 1 августа сами будут нести службу в «Звартноце» Армения может сама осуществлять погранконтроль в «Звартноце» без содействия России - Пашинян Мирзоян подтвердил, что Россию проинформировали о необходимости вывода ее пограничников из аэропорта «Звартноц»

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

COP29

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az