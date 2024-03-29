Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
АЗЕРБАЙДЖАН КАРАБАХ НЕФТЬ ГАЗ ТУРИЗМ  
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


COP29


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.832 RUR   0.0184 GBR   2.1459 TRY   0.0524

Цена на нефть

28.03 $/bbl +/- WTI 83.17 +1.82 Brent 87.48 +1.39
Регион 29.03.2024 16:22

В МИД РФ считают обещания ЕС в отношении Армении пустыми

Армения может остаться ни с чем, если пойдет на поводу у стран НАТО и ЕС, убеждены в МИД РФ.

"Может случиться так, что, следуя пустым обещаниям Евросоюза, жители республики останутся у "разбитого корыта". Разрушив свои экономики отказом от российского газа, горе-советчики из ЕС и НАТО навязывают тот же тупиковый путь и армянам, вдобавок подталкивая их променять реальную атомную энергетику на несформировавшуюся возобновляемую", - заявили в МИД РФ в пятницу.

Так в ведомстве прокомментировали недавний доклад "Сети друзей Армении" под названием "Углубляя отношения ЕС и Армении: больше Европы в Армении; больше Армении в Европе", подготовленного под руководством бывшего генсекретаря НАТО Андерса Фога Расму‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ссена.

Как отметили на Смоленской площади, "согласно докладу, Еревану надлежит выйти из ЕАЭС, в котором Армения, к слову, является основным бенефициаром". "При этом, когда и на каких условиях армяне смогут получить доступ к общему рынку ЕС, умалчивается", - подчеркивает ведомство.

Кроме того, в МИД РФ выступили с критикой предложений в сфере безопасности Армении, изложенных в докладе. "Предложения в сфере безопасности вовсе противоречат здравому смыслу. Присутствие 102-й российской военной базы и российских пограничников - единственная реальная гарантия суверенитета Армении", - убеждены в ведомстве.

Как подчеркивает МИД РФ, "то, что их вывод как-то укрепит военный потенциал республики - опасная демагогия".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, МИД, АРМЕНИЯ, ЕС


Похожие новости


МИД Кыргызстана рекомендовал своим гражданам временно воздержаться от поездок в Россию В Баку выражают соболезнования семьям погибших в «Крокус Сити Холле», осуждают нападение Боррель надеется, что Совет ЕС в понедельник добьется политического соглашения об использовании доходов от активов РФ Москва и Анкара обсудили нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией Уведомление от Армении о выводе российских пограничников из аэропорта "Звартноц" пришло по ведомственным, а не дипломатическим каналам - МИД РФ В МИД РФ оценили слова папы Римского о мире на Украине Лавров и Мирзоян обсудили процесс нормализации между Арменией и Азербайджаном - МИД РФ Москва готова оказывать содействие в решении вопросов, предусмотренных трехсторонними договоренностями - Лавров В МИД РФ на встрече с делегацией ХАМАС отметили необходимость скорейшего освобождения заложников МИД РФ: Россия ожидает разъяснений относительно высказываний Пашиняна об участии Армении в ОДКБ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

COP29

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az