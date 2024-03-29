В МИД РФ считают обещания ЕС в отношении Армении пустыми

Армения может остаться ни с чем, если пойдет на поводу у стран НАТО и ЕС, убеждены в МИД РФ.

"Может случиться так, что, следуя пустым обещаниям Евросоюза, жители республики останутся у "разбитого корыта". Разрушив свои экономики отказом от российского газа, горе-советчики из ЕС и НАТО навязывают тот же тупиковый путь и армянам, вдобавок подталкивая их променять реальную атомную энергетику на несформировавшуюся возобновляемую", - заявили в МИД РФ в пятницу.

Так в ведомстве прокомментировали недавний доклад "Сети друзей Армении" под названием "Углубляя отношения ЕС и Армении: больше Европы в Армении; больше Армении в Европе", подготовленного под руководством бывшего генсекретаря НАТО Андерса Фога Расму‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ссена.

Как отметили на Смоленской площади, "согласно докладу, Еревану надлежит выйти из ЕАЭС, в котором Армения, к слову, является основным бенефициаром". "При этом, когда и на каких условиях армяне смогут получить доступ к общему рынку ЕС, умалчивается", - подчеркивает ведомство.

Кроме того, в МИД РФ выступили с критикой предложений в сфере безопасности Армении, изложенных в докладе. "Предложения в сфере безопасности вовсе противоречат здравому смыслу. Присутствие 102-й российской военной базы и российских пограничников - единственная реальная гарантия суверенитета Армении", - убеждены в ведомстве.

Как подчеркивает МИД РФ, "то, что их вывод как-то укрепит военный потенциал республики - опасная демагогия".