Москва и Анкара обсудили нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией

Заместители министров иностранных дел Турции и РФ Бурак Акчапар и Михаил Галузин провели 13 марта в Анкаре консультации.
Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на МИД РФ, одной из тем обсуждений представителей Анкары и Москвы была ситуация на Южном Кавказе.
"Стороны сопоставили взгляды на положение дел, акцентировав важность процесса нормализации армяно-азербайджанских связей и содействия этому прежде всего в рамках региональных форматов", - подчеркивает МИД РФ.
Р.Ахмедов
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