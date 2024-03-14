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Регион 14.03.2024 00:20

Москва и Анкара обсудили нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией

Заместители министров иностранных дел Турции и РФ Бурак Акчапар и Михаил Галузин провели 13 марта в Анкаре консультации.

Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на МИД РФ, одной из тем обсуждений представителей Анкары и Москвы была ситуация на Южном Кавказе.

"Стороны сопоставили взгляды на положение дел, акцентировав важность процесса нормализации армяно-азербайджанских связей и содействия этому прежде всего в рамках региональных форматов", - подчеркивает МИД РФ.

Р.Ахмедов

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, МИД, КОНСУЛЬТАЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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