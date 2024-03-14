Москва и Анкара обсудили нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией

Заместители министров иностранных дел Турции и РФ Бурак Акчапар и Михаил Галузин провели 13 марта в Анкаре консультации.

Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на МИД РФ, одной из тем обсуждений представителей Анкары и Москвы была ситуация на Южном Кавказе.

"Стороны сопоставили взгляды на положение дел, акцентировав важность процесса нормализации армяно-азербайджанских связей и содействия этому прежде всего в рамках региональных форматов", - подчеркивает МИД РФ.

Р.Ахмедов