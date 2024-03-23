Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным осудил теракт в "Крокус Сити Холле" и выразил свои соболезнования, сообщает в субботу "Анадолу".

"Президент Эрдоган в ходе беседы с Путиным самым резким образом осудил гнусный террористический акт, направленный против невинных людей, и выразил соболезнования российскому народу", - пишет агентство.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе телефонного разговора с российским коллегой Сергеем Лавровым также передал соболезнования в связи с терактом.

Вечером 22 марта перед началом концерта в подмосковном "Крокус Сити Холле" в здание ворвались неизвестные мужчины в камуфляжной одежде и начали стрельбу. В здании возник пожар.

СКР расследует уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).