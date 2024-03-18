Эрдоган по телефону поздравил Путина с победой на выборах

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора поздравил президента РФ Владимира Путина с победой на выборах, сообщила пресс-служба Кремля.

"Турецкий лидер тепло поздравил Владимира Путина с убедительной победой на выборах Президента Российской Федерации, пожелал новых успехов в государственной деятельности на благо народа России", - говорится в сообщении, распространенном в понедельник вечером.

"Выражен обоюдный настрой на дальнейшее тесное взаимодействие в интересах развития многоплановых российско-турецких отношений. Обсуждены вопросы укрепления международной стабильности и безопасности, касающиеся, в том числе, черноморского региона", - отмечается в сообщении.

В ходе разговора, который состоялся по инициативе турецкой стороны, Путин поздравил Эрдогана и всех мусульман Турции со священным месяцем Рамадан, информирует пресс-служба.

Условлено о продолжении диалога в различных форматах, сказано в сообщении.