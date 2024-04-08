Турция подала заявку на участие в российско-китайском проекте лунной станции

Турция подала заявку на участие в российско-китайском проекте международной научной лунной станции (МНЛС), сообщил директор Института космических исследований (ИКИ) РАН Анатолий Петрукович.
"В рамках международной лунной станции планируется участие и других стран, это не только российско-китайская станция или китайско-российская. Есть заявки на участие Турции, например, и ряда других стран", - сказал Петрукович на конференции в понедельник.
По его словам, сейчас много крупных стран с уже сформированными бюджетами, которые заинтересованы в космических исследованиях.
2 октября 2023 года генеральный инженер Китайского национального космического управления (CNSA) Ли Гопин заявил, что строительство МНЛС планируется завершить к 2040 году.
В марте 2021 года РФ и Китай подписали межправительственный меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области создания МНЛС. 16 июня 2021 года Россия и Китай представили "дорожную карту" строительства совместной лунной базы.
В проекте Международной научной лунной станции, помимо России и Китая, участвуют Азербайджан, Беларусь, ОАЭ, Пакистан, Венесуэла, ЮАР, Азиатско-Тихоокеанская организация по космическому сотрудничеству, швейцарская компания Nano-SPACE.
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