Доля РФ в поставках продукции АПК в Турцию в 2023г составила почти 22%

Россия по итогам 2023 года сохранила позицию главного поставщика агропродукции в Турцию.

Как сообщает центр "Агроэкспорт" со ссылкой на данные ITC Trade Map, в прошлом году Турция закупила за рубежом продукции АПК более чем на $24 млрд. Почти 22% пришлось на поставки из России, 13% - с Украины, 9% - из Бразилии.

В том числе Россия является лидером среди экспортеров пшеницы (на $2,7 млрд), кукурузы ($471 млн), гороха ($89 млн). Кроме того, РФ входит в топ-3 поставщиков растительных масел ($516 млн) на турецкий рынок.