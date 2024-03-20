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СНГ 20.03.2024 16:45

Кремль не комментирует сообщения о соглашении США и Турции по поводу соблюдения санкций в отношении России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о соглашении между США и Турцией по поводу соблюдения санкций в отношении России.

"Нам нечего комментировать. Это отношения Турции и Америки. Нам здесь нечего сказать", - сказал Песков журналистам.

"Мы развиваем свои отношения с Турцией и считаем эти санкции незаконными", - добавил он.

Ранее турецкое издание Hurriyet сообщило, что Вашингтон теперь будет уведомлять Анкару о подозрениях в нарушениях турецкими компаниями антироссийских рестрикций.

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Тэги: РОССИЯ, США, ТУРЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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