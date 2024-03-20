Кремль не комментирует сообщения о соглашении США и Турции по поводу соблюдения санкций в отношении России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о соглашении между США и Турцией по поводу соблюдения санкций в отношении России.

"Нам нечего комментировать. Это отношения Турции и Америки. Нам здесь нечего сказать", - сказал Песков журналистам.

"Мы развиваем свои отношения с Турцией и считаем эти санкции незаконными", - добавил он.

Ранее турецкое издание Hurriyet сообщило, что Вашингтон теперь будет уведомлять Анкару о подозрениях в нарушениях турецкими компаниями антироссийских рестрикций.