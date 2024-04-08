МИД КНР призывает США не очернять отношения РФ и Китая

В МИД КНР призвали США прекратить очернять отношения России и Китая, сообщает в понедельник Global Times.

"Комментируя мнение США о китайско-российских отношениях, представитель МИД Китая Мао Нин отметила, что соответствующие страны не должны совершать нападки или очернять нормальные отношения между Китаем и Россией, или ставить под угрозу законные права Китая и китайских компаний", - сообщает издание.

Мао Нин добавила, что Пекин примет решительные меры для защиты своих прав и интересов.

Ранее министр экономики США Джанет Йеллен по итогам переговоров в Китае заявила, что любые банки, которые способствуют продаже товаров военного назначения или двойного назначения России, могут подпасть под американские санкции, сообщали западные СМИ.

Она заявила, что уличённые в подобной деятельности компании "столкнутся с серьезными последствиями".