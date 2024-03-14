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В Китае осудили американский законопроект о запрете TikTok

МИД КНР раскритиковал законопроект США, который может привести к запрету приложения TikTok в стране, отметив, что несправедливо использовать предлог в виде беспокойства о национальной безопасности, сообщает в четверг Global Times.

"Американский законопроект, который вынуждает сменить владельца TikTok, вскрывает их "гангстерскую" тактику, которая состоит из ограбления тех, кто преуспевает. Нет никакой честности или справедливости, если для этого США под предлогом национальной безопасности стремятся закрыть успешные предприятия других стран", - приводит издание слова представителя МИД КНР Ван Вэньбиня.

Он отметил, что то, как США ведут себя в этой ситуации, всему миру дает понять, что "основанный на правилах порядок" выгоден исключительно Вашингтону.

Ранее сообщалось, что палата представителей американского конгресса одобрила законопроект, который может привести к запрету приложения для создания и просмотра коротких видео TikTok на американской территории. Спикер палаты Майк Джонсон заявил, что палата окажет максимальное давление на сенат, чтобы он также одобрил законопроект.

Законопроект предусматривает, что китайская компания ByteDance, которая владеет TikTok, должна от него отказаться; в противном случае платформу могут запретить в США. По данным CNN, в случае вступления закона в силу у TikTok будет около пяти месяцев на то, чтобы дистанцироваться от ByteDance.

Одобрение законопроекта позволит президенту запрещать и другие приложения, контролируемые "иностранными соперниками". The Hill отмечал, что к ним, подпадающим под действие законопроекта, относят Китай, Россию, Северную Корею и Иран.

TikTok за последние несколько лет приобрел огромную популярность. По мнению американских властей, власти КНР могут использовать приложение для сбора личных данных американцев. TikTok насчитывает более 100 млн пользователей в США.

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Тэги: КИТАЙ, США, ЗАКОНОПРОЕКТ, ПОЗИЦИЯ


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