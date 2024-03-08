Устройства связи обнаружены на китайских грузовых кранах в портах США, ведется расследование

Комитетами палаты представителей США по внутренней безопасности и по Китаю начато расследование в связи с обнаружением на китайских грузовых кранах в американских портах устройств удаленной связи, сообщает CNN.
"Их установка не была задокументирована ни в одном контракте между портами США и китайским производителем кранов компанией ZPMC", - отмечает телеканал, ссылаясь на помощника конгрессмена, знакомого с ходом расследования.
Устройства были обнаружены на 200 кранах, установленных и действующих в портах США и связанных с ними объектах, отмечается в сообщении.
"Расследование наших комитетов выявило уязвимости в портах США, которые могут позволить Коммунистической партии Китая (КПК) не только подрывать торговую конкуренцию посредством шпионажа, но и нарушать цепочки поставок и перемещение грузов, разрушая экономику нашей страны", - цитирует телеканал председателя комитета по внутренней безопасности палаты представителей республиканца Марка Грина.
Грин отметил, что "без быстрых кардинальных изменений мы продолжим предоставлять КПК простые средства проникновения в нашу критически важную инфраструктуру в их стремлении к глобальному господству".
В заявлении на сайте ZPMC говорится, что она "всегда стремилась предоставлять высококачественные продукты и услуги клиентам по всему миру, строго соблюдает законы и нормативные акты соответствующих стран".
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