Пекин будет готов к военной операции на Тайване к 2027 году

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) сможет подготовиться к возможной военной операции против властей Тайваня к 2027 году, заявил конгрессменам глава Индо-Тихоокеанского командования вооруженных сил США адмирал Джон Акуилино.

"Все указывает на то, что НОАК сможет выполнить указание председателя КНР Си Цзиньпина - быть готовым к вторжению на Тайвань - к 2027 году", - приводит Bloomberg его слова со слушаний в комитете палаты представителей по делам вооруженных сил.

"Действия НОАК демонстрируют то, что она впишется в указанный председателем график объединения материкового Китая с Тайванем - силой, если поступит такой приказ", - пояснил адмирал.

Согласно его утверждениям, НОАК отрабатывает выполнение различных задач, которые будут сопутствовать операции, включая морскую и воздушную блокаду острова.

По словам Акуилино, за последние три года состав НОАК пополнили 400 военных самолетов и более 20 крупных кораблей. Также китайские военные с 2020 года удвоили арсеналы баллистических и крылатых ракет.

Однако ранее в марте директор национальной разведки Аврил Хейнс заявляла в комитете палаты представителей по делам разведки, что Пекин не желает вооруженного конфликта из-за Тайваня.

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена Китайская Народная Республика, а часть китайской партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань, назвав остров Китайской Республикой на Тайване. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.

Между тем воссоединение родины декларируется в Конституции КНР как священная обязанность китайского народа. Власти Китая настаивают, что намерены добиться поставленной цели мирными средствами. В новогоднем обращении Си Цзиньпин заявил, что воссоединение страны с Тайванем - "историческая неизбежность".