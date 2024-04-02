Байден в беседе с Си Цзиньпином выразил беспокойство по ряду вопросов

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с лидером КНР Си Цзиньпином выразил беспокойство в связи с ситуацией в Южно-Китайском море, трансатлантической и европейской безопасностью и другими темами.

"Президент Байден отметил важность поддержания мира и стабильности в Тайваньском проливе и верховенства права и свободы навигации в Южно-Китайском море", - говорится в заявлении, опубликованном Белым домом во вторник.

Также президент выразил беспокойство в связи с "поддержкой КНР российского ОПК" и влиянием этой поддержки на европейскую и трансатлантическую безопасность.

Более того, Байден вновь напомнил о беспокойстве США в связи с "несправедливой торговой политикой и нерыночными экономическими практиками" Китая.

При этом лидеры приветствовали продолжающиеся усилия по поддержанию каналов связи открытыми и ответственному контролю над отношениями двух стран благодаря дипломатии.

Помимо прочего, Байден отметил, что США все еще привержены полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Отмечается, что обсуждение различных вопросов было "прямым и конструктивным".

Ранее СМИ сообщали, что Си Цзиньпин обсудил по телефону с Байденом двусторонние отношения. Тогда, в частности, говорилось, что лидеры затронули ситуацию на Украине и тему Тайваня, а также обсудили "риски, связанные с развитием искусственного интеллекта".

Это был первый разговор Си Цзиньпина и Байдена с ноября прошлого года, когда лидеры провели переговоры в Калифорнии.