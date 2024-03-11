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Байден запрашивает у Конгресса $1,5 млрд в 2025 году на борьбу с влиянием РФ

Администрация президента США Джо Байдена хочет выделить $1,5 млрд на противодействие России в рамках бюджета страны на 2025 финансовый год, сообщается в документе Белого дома.

Как говорится в проекте бюджета, он основан на дополнительном запросе администрации от октября 2023 года, предусматривает $1,5 млрд на противодействие РФ в Европе, Евразии, Центральной Азии, включая более $300 млн на поддержку закупок американского оборудования.

Отмечается, что из этой суммы $482 млн администрация США запрашивает для помощи Украине.

Кроме того, Байден хочет выделить $400 млн на противодействие Китаю, а также $241 млн в качестве военной помощи для "подтверждения приверженности американской национальной безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе".

Помимо этого, еще $25 млн предусмотрены для нового "Фонда противодействия российским злонамеренным субъектам в Африке", а также для повышения оперативности реагирования сил безопасности.

Проект бюджета предполагает также инвестиции в размере $50 млн в увеличение капитала Европейского банка реконструкции и развития.

Запрос президента США поступит на рассмотрение в Конгресс и может быть изменен.

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Тэги: США, РОССИЯ, БЮДЖЕТ, ЗАПРОС


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