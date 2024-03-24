Вице-президент США выразила соболезнования близким погибших при теракте в Подмосковье, возложив ответственность за него на ИГИЛ

Вице-президент США Камала Харрис в интервью телеканалу АВС назвала трагедией последствия теракта в подмосковном "Крокус сити холле" и выразила соболезнования семьям погибших.

"Во-первых, позвольте мне начать с того, что то, что произошло в результате террористического акта, количество погибших людей, совершенно очевидно, является трагедией, и мы все должны выразить наши соболезнования их семьям".

В ответ на вопрос ведущего о том, есть ли у США доказательства возможной причастности Украины к произошедшему, Харрис сказала: "Нет, нет вообще никаких доказательств, и, по сути, мы знаем, что ИГИЛ-К на самом деле, по общему мнению, несет ответственность за то, что произошло".

Теракт в "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске был совершен вечером в пятницу, когда несколько человек открыли стрельбу по зрителям на концерте, а также устроили пожар.

Президент России Владимир Путин в своем обращении сообщил, что правоохранительные органы задержали 11 человек, причастных к теракту, в том числе четверых непосредственных исполнителей.

По его словам, задержанные по обвинению в теракте пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них было подготовлено окно для перехода через границу.