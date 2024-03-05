Вице-президент США и член военного кабинета Израиля обсудили прекращение огня в Газе - Белый дом

Вице-президент США Камала Харрис и член военного кабинета Израиля Бени Ганц обсудили гуманитарную ситуацию в Газе и временное прекращение огня на шесть недель, сообщает Белый дом.

"Вице-президент обсудила срочность достижения соглашения о заложниках и приветствовала конструктивный подход Израиля к переговорам о заложниках. Она призвала ХАМАС принять предложенные условия, согласно которым освобождение заложников приведет к немедленному прекращению огня на шесть недель и позволит увеличить объем гуманитарной помощи по всей Газе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Харрис выразила "глубокую обеспокоенность гуманитарными условиями в Газе и недавней ужасающей трагедией вокруг автоколонны с гуманитарной помощью на севере Газы".

Помимо прочего, Харрис и Ганц обсудили ситуацию в Рафахе и "необходимость разработки заслуживающего доверия и осуществимого гуманитарного плана, прежде чем рассматривать возможность проведения там какой-либо крупной военной операции".

В Белом доме отметили, что Харрис "настоятельно призвала Израиль принять дополнительные меры в сотрудничестве с США и международными партнерами для увеличения потока гуманитарной помощи в Газу и обеспечения ее безопасного распределения среди нуждающихся".

Харрис также вновь осудила террористическую атаку ХАМАС 7 октября. Она подтвердила поддержку США права Израиля на самооборону и подчеркнула непоколебимую приверженность США безопасности Израиля.

В ходе визита в Вашингтон у Ганца также запланированы встречи с советником президента по нацбезопасности Джейком Салливаном и координатором Совета национальной безопасности по Ближнему Востоку и Северной Африке Бреттом Макгерком.

Во вторник Ганц проведет встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

После этого он направится в Лондон, где встретится с главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном и другими официальными лицами.

Ранее сообщалось, что израильский премьер Биньямин Нетаньяху, узнав о планах Ганца, был в ярости, так как поездка была спланирована без его одобрения. В пятницу он сказал Ганцу в телефонном разговоре, что "у Израиля есть только один премьер-министр".