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Дальнее зарубежье 03.03.2024 09:02

Вице-президент США на встрече с израильским чиновником намерена обсудить прекращение огня в Газе

Вице-президент США Камала Харрис планирует встретиться в Вашингтоне с членом военного кабинета Израиля Бени Ганцем и обсудить с ним вопросы временного прекращения огня в секторе Газа, освобождения заложников и увеличения гуманитарной помощи Газе, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источник.

"Встреча, которая должна состояться в Белом доме, пройдет на фоне давления на администрацию президента Джо Байдена, от которой требуют помочь обеспечить временное прекращение огня и сделку с заложниками в войне между Израилем и ХАМАС, а также более решительно отреагировать на эскалацию гуманитарной катастрофы в Газе", - говорится в сообщении.

Газета отмечает, что Ганц также планирует встретиться с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном, членами конгресса и произраильским лобби.

Телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации сообщил, что Израиль "в основном принял" предложение о прекращении огня в Газе на шесть недель.

За эти шесть недель должен быть разработан второй этап перемирия, который должен предусматривать "создание чего-то более прочного", сказал чиновник.

По его словам, ХАМАС еще не согласился на "определенную категорию уязвимых заложников", которых следует освободить на первом этапе.

Источник добавил, что за последние несколько недель США провели "ряд встреч" в Израиле и встречу в Париже.

CNN, ссылаясь на источники, отмечает, что в Каире запланированы дополнительные переговоры, но их точные сроки пока не известны.

Как ожидается, в них примут участие представители США, Израиля, Египта и ХАМАС. При этом обсуждение вопросов между Израилем и ХАМАС будет непрямым.

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Тэги: США, ВИЦЕ/ПРЕЗИДЕНТ, ИЗРАИЛЬ, ВСТРЕЧА


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