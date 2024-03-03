Вице-президент США на встрече с израильским чиновником намерена обсудить прекращение огня в Газе

Вице-президент США Камала Харрис планирует встретиться в Вашингтоне с членом военного кабинета Израиля Бени Ганцем и обсудить с ним вопросы временного прекращения огня в секторе Газа, освобождения заложников и увеличения гуманитарной помощи Газе, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источник.
"Встреча, которая должна состояться в Белом доме, пройдет на фоне давления на администрацию президента Джо Байдена, от которой требуют помочь обеспечить временное прекращение огня и сделку с заложниками в войне между Израилем и ХАМАС, а также более решительно отреагировать на эскалацию гуманитарной катастрофы в Газе", - говорится в сообщении.
Газета отмечает, что Ганц также планирует встретиться с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном, членами конгресса и произраильским лобби.
Телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации сообщил, что Израиль "в основном принял" предложение о прекращении огня в Газе на шесть недель.
За эти шесть недель должен быть разработан второй этап перемирия, который должен предусматривать "создание чего-то более прочного", сказал чиновник.
По его словам, ХАМАС еще не согласился на "определенную категорию уязвимых заложников", которых следует освободить на первом этапе.
Источник добавил, что за последние несколько недель США провели "ряд встреч" в Израиле и встречу в Париже.
CNN, ссылаясь на источники, отмечает, что в Каире запланированы дополнительные переговоры, но их точные сроки пока не известны.
Как ожидается, в них примут участие представители США, Израиля, Египта и ХАМАС. При этом обсуждение вопросов между Израилем и ХАМАС будет непрямым.
Главы МИД Азербайджана и Казахстана обсудили сотрудничество в транспорте и энергетике
Мирное соглашение с Арменией должно быть устойчивым - Байрамов
Количество останков, обнаруженных в массовом захоронении в Ходжалы, достигло 13 человек - Генпрокуратура Азербайджана
ФСЭГ будет поддерживать привязку цен на газ к нефти, пытаться совместно снижать риски нападения на инфраструктуру
Президент Ирана заявил о возможности превращения страны в региональный энергетический хаб
Добыча газа в Азербайджане в 2024г составит около 49 млрд куб.м.
Американская лунная посадочная станция Nova-C прекратила работу
Абдуллаев сообщил, что не будет участвовать в выборах президента AFFA в апреле
11 кг кокаина из Бельгии нашли среди бананов в порту Петербурга
Алиев назначил Джахидзаде главой ИВ Садаракского района
В Азербайджане создается государственный историко-культурный заповедник «Ордубад»
Власти Азербайджана планируют в 2024г создание промпарка в Гяндже
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Nobel Energy построит солнечную электростанцию в Джебраиле
Новая акция по потребительским кредитам от Azer Turk Bank
NEQSOL Holding реализует программу стипендий Parla в сотрудничестве с Фондом развития образования
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы