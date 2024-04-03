Информация об американском предупреждении относительно теракта в «Крокус Сити» не соответствует действительности - источник

В связи с появившейся в ряде американских СМИ, в частности New York Times и Washington post, о том, что власти США предупредили РФ о теракте в "Крокус Сити Холле" за две недели, источник в российском компетентном ведомстве сообщил, что данная информация не соответствует действительности.

"Как уже сообщалось ранее, США действительно информировали РФ о террористической угрозе, однако данная информация носила общий характер и содержала информацию о возможных терактах в местах массового скопления граждан", - сказал источник.