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Дальнее зарубежье 03.04.2024 17:07

Информация об американском предупреждении относительно теракта в «Крокус Сити» не соответствует действительности - источник

В связи с появившейся в ряде американских СМИ, в частности New York Times и Washington post, о том, что власти США предупредили РФ о теракте в "Крокус Сити Холле" за две недели, источник в российском компетентном ведомстве сообщил, что данная информация не соответствует действительности.

"Как уже сообщалось ранее, США действительно информировали РФ о террористической угрозе, однако данная информация носила общий характер и содержала информацию о возможных терактах в местах массового скопления граждан", - сказал источник.

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Тэги: РОССИЯ, ТЕРАКТ, США, ИНФОРМАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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