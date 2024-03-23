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СНГ 23.03.2024 17:33

СКР: число жертв теракта в "Крокус Сити" возросло до 133 человек

Общее число жертв на месте теракта в "Крокус Сити Холл" возросло до 133 человек, сообщается в субботу в телеграм-канале Следственного комитета РФ (СКР).

"В ходе разбора завалов в концертном зале "Крокус Сити Холл" число погибших в результате теракта увеличилось до 133 человек. Поисковые работы продолжаются", - говорится в сообщении.

Ранее в субботу ведомство сообщало о 115 погибших.

Вечером 22 марта в подмосковный "Крокус Сити Холл" перед началом концерта ворвались неизвестные мужчины в камуфляжной одежде и начали стрельбу. В здании возник пожар.

СКР расследует уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Пресс-служба Кремля ранее сообщила, что директор ФСБ России Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в осуществлении теракта.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: РОССИЯ, ТЕРАКТ, ЖЕРТВЫ, РОСТ


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