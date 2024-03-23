Общее число жертв на месте теракта в "Крокус Сити Холл" возросло до 133 человек, сообщается в субботу в телеграм-канале Следственного комитета РФ (СКР).

"В ходе разбора завалов в концертном зале "Крокус Сити Холл" число погибших в результате теракта увеличилось до 133 человек. Поисковые работы продолжаются", - говорится в сообщении.

Ранее в субботу ведомство сообщало о 115 погибших.

Вечером 22 марта в подмосковный "Крокус Сити Холл" перед началом концерта ворвались неизвестные мужчины в камуфляжной одежде и начали стрельбу. В здании возник пожар.

СКР расследует уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Пресс-служба Кремля ранее сообщила, что директор ФСБ России Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в осуществлении теракта.