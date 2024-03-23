Путин: 24 марта объявлено в России днем общенационального траура

Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура в РФ в связи с большим количеством жертв теракта в Подмосковье.

"Объявляю 24 марта днем общенационального траура", - сказал Путин в обращении к гражданам РФ.

Путин выразил искренние соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких. "Вместе с вами скорбит вся страна, весь наш народ", - сказал президент РФ.